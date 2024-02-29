В Гяндже с большим успехом прошел концерт Мансума Ибрагимова и коллектива "Карабах"

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова впервые был представлен проект "Вечер мугама" с участием коллектива кавалера государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народного артиста Азербайджана Мансума Ибрагимова "Карабах", сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

В концертной программе в сопровождении народного артиста Эльчина Гашимова (тар), заслуженных артистов Эльнура Ахмедова (кяманча) и Кямрана Керимова (нагара) были представлены композиции мугама, народные песни и теснифы, встреченные овациями зрителей. На вечере также выступили воспитанники Мансума Ибрагимова - Садаф Будагова и Гюльзар Фараджова.

В заключение Мансум Ибрагимов поблагодарил гянджинцев и подчеркнул, что Гянджа - это город, который исторически ценит искусство мугама.

Завершился вечер композицией "Zəfər", посвященной шехидам, ветеранам Карабахской войны, героически вписавшими свои имена в славную летопись независимости и свободы Азербайджана. Зрители стоя приветствовали артистов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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