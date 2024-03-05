Выставка «Леонардо да Винчи – 500 лет гения» откроется в мельбурнском The Lume

Выставка "Леонардо да Винчи - 500 лет гения" откроется 16 марта в выставочном центре и конференц-центре Lume в Мельбурне.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖсо ссылкой на зарубежные СМИ, оригинальные страницы эпического 12-томного "Атлантического кодекса" Леонардо да Винчи впервые будут представлены в Австралии в рамках захватывающей цифровой выставки, посвященной самому знаменитому гению эпохи Возрождения.

Хранящийся в миланской библиотеке Амброзиана с 1637 года и частично отправленный в Австралию с разрешения Министерства культуры Италии, "Атлантический кодекс" состоит из 1119 страниц, датируемых с 1478-го по 1519 год. Они содержат чертежи и записи на различные темы - аэродинамика, боевые машины, музыкальные инструменты, геометрия, ботаника и так далее. Этот монументальный манускрипт составил скульптор Помпео Леони из попавших в его распоряжение разрозненных листов флорентийского эрудита XVI века, чьи плодовитые наброски, проекты, изобретения и письменные труды часто затмеваются его общепризнанными шедеврами. Первое представление "Атлантического кодекса" широкой публике состоялось в сентябре 2009 года в Милане, а последнее, двадцать четвертое, - в 2015-м. Труд выставлялся небольшими частями по 50 страниц, и каждая экспозиция длилась по три месяца.

Основатель Lume Брюс Петерсон, который провел большую часть переговоров с Амброзианской библиотекой и итальянским государством, называет "Атлантический кодекс" "вратами в блеск ума Леонардо".

"Его проекты и изобретения были новаторскими, он, без сомнения, был изящным гением всех времен, он стремился изменить физический мир", - говорит Петерсон, который использовал частный капитал в размере более 2 миллионов долларов для транспортировки и страхования объектов выставки.

Только четыре страницы Атлантического кодекса будут выставлены на всеобщее обозрение в Мельбурне, поскольку хрупкие страницы 500-летней давности не выдерживают более 90 световых дней подряд - после их необходимо вернуть в полную темноту по крайней мере еще на пять лет.

Историк и профессор ранних исследований Нового времени в Австралийском католическом университете Сьюзен Брамхолл характеризует "Атлантический кодекс" как "большого папу" рукописи Леонардо.

"Люди довольно хорошо знакомы с творчеством Леонардо, и по всему миру есть музеи, куда вы можете пойти и посмотреть на его работы и постоять довольно близко к ним. Но очень редко кому-либо, кроме горстки ученых, удается приблизиться к его рукописям. Вы не можете просто зайти в эти библиотеки и архивы по всему миру и получить к ним доступ". Брумхолл говорит, что "рассеянный" характер гримуара "Атлантического кодекса" дает зрителю представление о "разнообразии вещей, о которых он думает, и о масштабах того, что он воображает возможным".

На Мельбурнской выставке также будут представлены 40 машин и приспособлений, спроектированных Леонардо, созданных мастерами из римского музея Леонардо да Винчи, включая подводный дыхательный аппарат, маховик, автомобильный домкрат и легендарный летательный аппарат.

Не то чтобы "Мона Лиза" или "Тайная вечеря" не остались без внимания на выставке в Мельбурне. Картины Леонардо будут представлены в цифровом формате в огромной мультисенсорной галерее площадью 300 квадратных метров.

Как отмечает Сьюзен Брамхилл: искусство, архитектура, инженерное дело, физика - Леонардо был бесспорным мастером во всех этих областях, но менее известным был его гений маркетинга.

"Гениальность заключается в том, что большинство его проектов нефункциональны, - говорит она. - Но у него постоянно были влиятельные люди: короли и герцоги, платившие ему за его идеи и обещания. И не так уж много отраслей, где, если вы не решите поставленные задачи, вы продолжите вкладывать больше денег, чтобы вы могли сделать больше".

Леонардо оставил за собой ряд незавершенных заказов, а Медичи и Сфорца продолжали возвращаться за новыми.

"Он продавал им мечты о том, что могло бы быть, - говорит Брумхолл. - Вы должны мечтать, чтобы чего-то добиться, и это то, чем тогда были очарованы люди - возможности, которые открывал Лоенардо".

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