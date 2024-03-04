В Оперной студии пройдет показ спектакля "Не та, так эта" с участием известных актеров

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 6 марта в 19.00 состоится показ спектакля "Не та, так эта" с участием известных актеров, сообщает Day.Az.

"Не та, так эта" - музыкальная комедия (оперетта) в четырех действиях выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, написанная в 1910 году. На протяжении многих лет произведение с грандиозным успехом ставилось на различных театральных площадках, демонстрировалось на международных фестивалях, был снят одноименный фильм. "Не та, так эта" по сей день является одной из самых любимых комедий азербайджанского зрителя.

Образ Мешади Ибада знаком каждому азербайджанцу с раннего детства, он не раз глядел на нас со страниц сатирических изданий, полотен отечественных художников-карикатуристов, с театральных афиш, и даже служил украшением интерьера в виде национальных сувениров... Трудно встретить в Азербайджане человека, который бы не знал наизусть сюжет бессмертной комедии великого Узеира Гаджибейли "Не так, так эта".

В этот день в спектакле примут участие ведущие солисты Государственного академического театра оперы и балета - народные артисты Азер Зейналов (Мешади Ибад), Акрам Поладов (Рустам бек), заслуженные артисты Рамиль Гасымов (Сарвар), Джахангир Гурбанов (Гочу Аскер), Гюлюстан Алиева (Сенем), Турал Агасиев (Рза бек), Алекбер Алиев (Гасангулу бек), солисты Гюнель Гаджиева (Гюльназ) Фахмин Ахмедлы (Гасан бек), Халыг Бекиров (Амбал) и др.

Дирижер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева, режиссер - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

Узеир Гаджибейли своей комедией раскрывает распространённые в обществе начала XX века социально-бытовые предрассудки и использует для этого смех и сатиру. Такой оригинальный путь был избран им для выдвижения своих идей в те годы. А психотипы людей были так мастерски описаны, что комедия актуальна во все времена, так как раскрывает человеческие пороки - алчность, лицемерие, ложь, трусость и т.д.

Главными героями произведения являются влюбленные - студент Сарвар и дочь бека Гюльназ. Ее отец, обанкротившийся Рустам бек, хочется выдать свою юную дочь за богатого пожилого купца Мешади Ибада. Гюльназ тяжело перечить отцу-самодуру, поэтому за нее вступается служанка Сенем. В душе Рустам бек понимает, что может сделать свою единственную дочь несчастной. Но не видит другого выхода, так как задолжал Мешади Ибаду очень крупную сумму денег. Естественно, что Сарвар не согласен с таким положением дел и находит выход... Как известно, в те годы невесту после свадьбы приводили в дом жениха под свадебным покрывалом. Но когда Мешади Ибад пытается сбросить покрывало, перед его ошеломленным взором оказывается Сарвар. Угрожая игрушечным пистолетом, Сарвар заставляет Мешади Ибада написать, что тот отказывается брать в жены Гюльназ, и вместо нее женится на служанке Сенем. Служанка и сама не против, так как ей тоже хотелось обрести семейное счастье. В итоге Мешади Ибад, смирившись с "потерей" юной возлюбленной, просит утвердить брак с Сенем. Не та, так эта...

Кстати, когда Узеир Гаджибейли писал это произведение, ему было всего 25 лет, и он описал 50-летнего Мешади Ибада как уже старого человека. Когда же самому Узеиру Гаджибейли исполнилось 50 лет, он признался, что этот возраст далеко не старческий...

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!