В Баку состоится юбилейный творческий концерт Фаига Суджаддинова

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку состоится юбилейный творческий концерт известного композитора, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Фаига Суджаддинова, сообщает Day.Az. Концертная программа под названием "Zəfər" будет представлена 27 марта в 20:00.

На вечере выступят народные артисты Азербайджана Азер Зейналов и Самир Джафаров, заслуженный артист Фарид Алиев, а также Атеш Гараев, Рауф Мамедзаде и Фидан Гасанова (фортепиано).

Вокалисты выступят в сопровождении симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под управлением главного дирижера и музыкального руководителя театра, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева, а также хора театра (хормейстер - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева).

Ведущим вечера будет народный артист Нуреддин Мехтиханлы.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/faig-sujedinov-zefer/111021

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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