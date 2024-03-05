Азербайджанские кинематографисты проголосовали за объединение двух союзов

Члены Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) проголосовали за объединение двух союзов, сообщает Day.Az.

Против выступил кинорежиссер, народный артист Азербайджана Огтай Миргасымов. Далее был принят устав новосозданной организации.

Затем состоялось голосование, связанное с определением названия организации. Название новосозданной организации - Союз кинематографистов Азербайджана.

Напомним, что в Баку проходит совместная конференция Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) и Союза кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР).

Отметим, что Союз кинематографистов Азербайджана (СКА) был создан в 1963 году. Его председателем является народный артист Расим Балаев.

Союз кинематографистов Азербайджанской Республики был основан в 2012 году, его председателем является народная артистка Шафига Мамедова.

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