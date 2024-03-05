Расим Балаев об основной задаче Союза кинематографистов Азербайджана

Все наши стремления, желания - служить азербайджанскому кино.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал журналистам председатель новосозданного Союза кинематографистов Азербайджана, народный артист Расим Балаев.

По его словам, основная задача - это развитие азербайджанского кино. "Уверен, что азербайджанское кино найдёт путь своего развития. И я хочу стать свидетелем этого. Все наши стремления, желания своими советами, рекомендациями служить азербайджанскому кино", - сказал народный артист, выразив признательность всем, кто оказал ему доверие.

Отметим, что народный артист Азербайджана Расим Балаев избран председателем новосозданного Союза кинематографистов Азербайджана.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!