В Баку открылся фестиваль "BAXIŞ-4"

– история о взаимоотношениях между самыми близкими людьми - ФОТО

В Баку открылся театральный фестиваль "BAXIŞ-4", сообщает Day.Az.

"BAXIŞ-4" - это фестиваль творческих лабораторий, действующих при Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА).

На открытии выступил исполняющий обязанности председателя Союза театральных деятелей Азербайджана, народный артист Гаджи Исмаилов, который рассказал о целях и задачах фестиваля.

Было отмечено, что фестиваль проводится с той целью, чтобы вдохновить представителей молодежи на новые творческие поиски. Наряду с этим, среди задач фестиваля - активизация творческих процессов, происходящих в театральном пространстве.

В день открытия фестиваля было представлено два спектакля - "Королева красоты" по пьесе Мартина Макдонаха, а также постановка "Оскар" по произведению Эрика-Эмманюэля Шмитта.

Режиссером спектакля "Королева красоты" является Кёнуль Шахбазова, над музыкальным оформлением работал Гурбан Ахмедов. Роли исполнили - Гюляр Лязгиева, Совгат Самедова, Мехман Пириев и Тогрул Исабейли.

В центре сюжетной линии спектакля "Королева красоты" взаимоотношения между самыми близкими людьми - матерью и дочерью.

Режиссером постановки "Оскар" выступил Агасалим Фейзуллаев, над музыкальным оформлением работал Заур Рашидов. Образы воплотили - Али Нурзаде и Айнур Мустафаева. "Оскар" - история о мальчике, который неизлечимо болен.

Согласно программе фестиваля, 6 марта в 12.00 вниманию публики будет представлен моноспектакль "Аккомпаниатор" по пьесе Митуа Марселя, а 7 марта в 18.00 - постановка "Автобус" на основе произведения Станислава Стратиева.

Спектакли демонстрируются на Малой и Большой сценах Союза театральных деятелей Азербайджана.

Итоги фестиваля будут объявлены 10 марта - в День национального театра.

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