Азербайджанская музыка покоряет Германию

Недавно Day.Az рассказал о нашей соотечественнице, проживающей в Германии. Саин (Рафи) Энаи живет в маленьком городе Мешеде. Родилась в Баку, окончила школу имени Бюльбюля и Бакинскую музыкальную академию по классу фортепиано. За годы учебы дважды стала лауреатом международных конкурсов во Франции и Греции. Поступила в магистратуру Консерватории имени Роберта Шумана в Дюссельдорфе. После получения степени магистра устроилась преподавателем в музыкальную школу. Сейчас Саин - доцент в музшколе города Шмалленберга. За эти годы я также стала дважды лауреатом международных конкурсов во Франции и Греции.

В марте прошлого года она организовала первый концерт под названием "Так звучит мир" и приурочила к Новрузу. Во время концерта она рассказывала о культуре и традициях Азербайджана, демонстрировала видеокадры о нашей стране, а также исполняла азербайджанскую музыку. Концерт был воспринят с большим энтузиазмом, о нем и его организаторе писала немецкая пресса, в том числе журнал "О культуре и о людях".

По многочисленным просьбам любителей музыки Саин Энаи в начале марта нынешнего года организовала второй концерт "Так звучит мир". Как рассказала Day.Az пианистка, успех первого концерта вдохновил ее.

"3 марта 2024 года состоялся второй концерт "Так звучит мир". На этот раз я не только исполняла фортепианную азербайджанскую музыку, но и представила свой вокальный талант. В блоке, посвященном Азербайджану, зазвучали композиции А.Бабирова и народная песня "Getmə Gəl" в моей собственной аранжировке. Помимо азербайджанской музыки, как и в прошлом, я исполняла произведения композиторов со всего мира на их родных языках, объединяя музыку разных культур в едином звучании. В свободное время от работы я продолжаю изучать новые языки - сейчас их уже семь, и путешествую, наслаждаясь разнообразием культур и музыкальных традиций. Это прекрасный симбиоз всего, что я люблю - музыки, путешествий, языков и культуры.

Моя творческая жизнь бурлит разнообразием. Я пишу свою музыку в жанре киномузыки и активно выступаю на концертах. Мои композиции уже звучат на различных платформах, и я с нетерпением жду выхода моей третьей композиции в этом году. Моя семья всегда вдохновляла меня на любовь к искусству, а желание поделиться богатством азербайджанской музыкальной культуры привело меня к созданию концертов с тематикой "Так звучит мир"".

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