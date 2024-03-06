https://news.day.az/culture/1642648.html Стартовал проект под названием «Основатели нашего кино… Продолжатели нашего кино…»
Стартовал проект под названием «Основатели нашего кино… Продолжатели нашего кино…»
При поддержке Министерства культуры, Агентства кино Азербайджанской Республики, киноцентра "Низами", Азербайджанского государственного фильмофонда и киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж.Джаббарлы реализуется проект "Основатели нашего кино... Продолжатели нашего кино...".
Как сообщает Day.Az, цель проекта - сохранить традиции национальной кинематографии и передать их будущим поколениям. Также одна из главных задач - популяризация наследия кинематографистов.
В рамках проекта в этом году в киноцентре "Низами" будут организованы регулярные показы азербайджанских фильмов.
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