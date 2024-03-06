Стартовал проект под названием «Основатели нашего кино… Продолжатели нашего кино…»

При поддержке Министерства культуры, Агентства кино Азербайджанской Республики, киноцентра "Низами", Азербайджанского государственного фильмофонда и киностудии "Азербайджанфильм" имени Дж.Джаббарлы реализуется проект "Основатели нашего кино... Продолжатели нашего кино...".

Как сообщает Day.Az, цель проекта - сохранить традиции национальной кинематографии и передать их будущим поколениям. Также одна из главных задач - популяризация наследия кинематографистов.

В рамках проекта в этом году в киноцентре "Низами" будут организованы регулярные показы азербайджанских фильмов.

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