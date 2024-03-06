Всеобщий любимец Фуад Османов отмечает юбилей

Сегодня ведущему актеру Азербайджанского государственного академического драматического театра, народному артисту Фуаду Османову исполнилось 60 лет, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мастер сцены и потрясающий по душе человек по праву является всеобщим любимцем. Актер, на которого всегда идет зритель! Хотя он вовсе и не собирался выбирать этот путь.

Фуад Османов родился 6 марта 1964 года в Баку. С 1990 года, став выпускником факультета актера драмы и кино Государственного института искусств (ныне Государственный университет культуры и искусств, (мастерская народной артистки Азербайджана Шафиги Мамедовой), служит в родном театре. За эти годы воплотил более пятидесяти ярких образов в произведениях мировых и азербайджанских классиков, комедиях и драме, около пятнадцати работ в фильмах, в том числе зарубежных кинематографистов.

Фуад Османов: "Все произошло как-то само собой. Мама была очень артистичной: великолепно пела, танцевала и играла на пианино. И хотя была самоучкой, сумела и мне привить любовь к этому. Дома у нас постоянно собирались гости, и домашние концерты были вполне привычным явлением для всех. Поэтому и для меня петь и танцевать было делом вполне обычным. А когда мама, которая мечтала, чтобы я стал великим певцом, как Муслим Магомаев, отвела меня в хореографическое училище, я воспринял это как продолжение домашних импровизированных концертов. Я поработал в ансамбле хореографической миниатюры под руководством Фархада Велиева, а после армии поступил в институт. Театр - это настоящая жизнь! Есть такие определения - "работать в театре" и "служить на театре". Раньше мне казалось, что это одно и то же. Но нет! "Работать" - значит выполнять рутинную работу, а "служить" - быть постоянно в творческом процессе. Очень важен партнер на сцене - это, как дышать в унисон, чувствуя друг друга почти кожей. Только при этом условии вы во время действия спектакля, который играете, может быть, в сотый раз сможете творить, создавать то, что называется высоким искусством".

Интересно, что первые шаги в театре начал с монтировочного цеха.

"По тем временам это было нормой. Несколько месяцев трудовой терапии за кулисами, и ты узнаешь о творческом процессе гораздо больше, чем за год работы во вспомогательном составе. Затем были роли "молчаливых" и "однофразных" персонажей. Но! Мы приходили в театр, и нам казался просто невероятным тот факт, что мы - в одном пространстве с легендарными актерами и выходим на сцену, где играют Мелик Дадашев, Лев Грубер, Рахиль Гинзбург, Татьяна Гросс, Александр Шаровский...

Помимо актерской деятельности, его голос звучит в рекламных роликах, выступал как хореограф различных спектаклей, а в 2019 году состоялся его режиссёрский дебют. Кстати, он был одним из первых актеров, снявшихся в отечественных клипах.

Кстати, его супруга Виктория Лерман является заведующей постановочной частью и помощником режиссера в театре, она и мама Ольги Лерман - известной российской актрисы.

Ольга Лерман: "Мать всегда поддерживала, а первым примером на театральной сцене был отец. Я привыкла к тому, что отец играл отрицательные роли. Но дома он совершенно другой - очень хороший и заботливый отец. Мы обсуждали вечером спектакли, я ему рассказывала о своих ощущениях, помогала переписывать роли, когда он разрешал. Я и сейчас их переписываю так, как этому он научил меня".

16 марта состоится премьера спектакля "ROCK-N-ROLL на закате" по пьесе Михаила Хейфеца, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

К 60-летнему юбилею Фуада Османова состоится премьера спектакля "ROCK-N-ROLL на закате" по пьесе Михаила Хейфеца. Руководителем постановки является народный артист Азербайджана главный режиссер театра Александр Шаровский. Юбиляр сам является режиссером-постановщиком и исполнит главную роль. "ROCK-N-ROLL на закате" - это лирическая комедия, представляющая собой смешную и немного грустную историю взаимоотношений двух совершенно разных по характеру немолодых людей, которые случайно знакомятся в танцевальной студии.

Фуад Османов: "Моя профессия - это состояние ума и души 24 часа в сутки. И если нет работы над новой ролью, то есть идущие спектакли, в которых всегда можно что-то дорабатывать, пока спектакль не снят с репертуарной афиши. Я испытываю потребность быть в состоянии постоянного диалога с профессией. А пожелания просты - всем гражданам страны мира, здоровья, благополучия и радости. Себе и своим коллегам - любви к творческому процессу и сценическому пространству, умения ценить искусство в себе. Театру - процветания. Руководству - процветания. Всем нам - любви, терпения, взаимопонимания".

От имени Day.Az желаем Фуад Османову дальнейших творческих успехов!

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