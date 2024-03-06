В Баку расскажут о лирико-эмоциональной взаимосвязи мугама и классической поэзии

В рамках нового проекта Международного центра мугама (МЦМ) - "Азербайджанский мугам" с 17 марта будут проходить литературно-художественные вечера под названием "Лекции по мугаму", сообщили Day.Az в пресс-службе МЦМ.

"Лекции по мугаму" пройдут под руководством известного ханенде, педагога, заслуженного деятеля искусств Агиля Меликова.

На литературно-художественном вечере, который пройдет в формате мугамного концерта, состоятся выступления, посвященные художественно-эстетической, лирико-эмоциональной взаимосвязи мугама и газели (классический жанр восточной поэзии), художественному содержанию, образности газелей, их влиянию на музыку мугама.

На вечере будет рассказано о значении жанра газели в мугамном исполнительном искусстве, также будут представлены дестгяхи и теснифы.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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