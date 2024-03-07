В Азербайджане стартует проект "Kinomuzu yaradanlar...kinomuzu yaşadanlar"

При поддержке министерства культуры, организации Агентства кино Азербайджанской Республики, Киноцентра "Низами", Госфильмофонда Азербайджана и киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы стартует проект "Kinomuzu yaradanlar...kinomuzu yaşadanlar" (Создатели нашего кино... Продолжатели нашего кино), сообщает Day.Az.

Проект реализуется с целью сохранения традиций национального кино, донесения их до будущих поколений, а также еще большего ознакомления зрителей с творческим наследием кинематографистов.

В рамках проекта на протяжении текущего года в Киноцентре "Низами" будут организованы регулярные показы азербайджанских фильмов. Каждый месяц мероприятие будет посвящено одному деятелю искусств.

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