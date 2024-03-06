Концерт израильского коллектива Voca People в Баку

Во Дворце Гейдара Алиева прошел концерт израильского коллектива Voca People, который отправил зрителей в захватывающее приключение, позволяющее услышать любимую и хорошо знакомую музыку в совершенно иной, ироничной интерпретации, сообщает Day.Az.

Никаких инструментов, никаких звуковых эффектов - только восемь невероятно талантливых певцов-комиков, в совершенстве владеющих искусством битбокса. Исключительно голосами они воспроизводят целый оркестр. Они устраивают юмористическое театрализованное музыкальное представление, исполняя каверы знаковых классических произведений и современных хитов а капелла и сопровождая это битбоксингом. Отдельного внимания заслуживают сценические образы: артисты одеты во все белое, в белый выкрашены их лица и руки, и только губы имеют яркий красный оттенок.

С 2008 года коллектив гастролирует по миру. Отмеченный наградами, полный энергии, иронии и веселья, этот проект подарил более сотни любимых хитов от Мадонны и Элтона Джона до Бруно Марса и Майкла Джексона, и конечно же, вечной классики Моцарта.

Шоу Voca People рассказывает историю путешественников с планеты Вока, где единственным языком общения является музыка. Приземлившись на Землю, они обнаруживают, что аккумулятор их космического корабля разряжен, и начинают восстанавливать его энергию, интерпретируя разные музыкальные произведения, которыми богата Земля, и получая большую поддержку своей аудитории. Это универсальное послание представления - музыка как мост между культурами - послужило одной из главных причин его успеха.

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