Очередной концерт проекта "Музыка в музее" - "Салам, Новруз!"

6 марта в рамках проекта "Музыка в музее", проводимого совместно Министерством культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанским национальным музеем искусств, была представлена концертная программа Азербайджанского государственного театра песни имени Рашида Бейбутова, передает Day.Az.

В сопровождении инструментального ансамбля Театра песни прозвучали выступления известных мастеров искусств страны - народных артистов Азербайджана Гюльяз Мамедовой и Гейдара Анатоллу, а также таких исполнителей, как Фахри Казым-Ниджат, Айнур Искендерли, Ровшан Гахраманов, Айшен Мехдиева, Рамазан Шарифзаде.

После встреченной с особым интересом концертной программы в рамках тематической экскурсии гости ознакомились с выставкой "Салам, Новруз!".

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