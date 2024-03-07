Названо имя представителя Азербайджана на конкурсе "Евровидение-2024"

Исполнитель Fahree (Фахри Исмаилов) представит Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024". Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Общественной телерадиовещательной компании (İTV).

Отметим, что в этом году национальный отбор состоял из двух основных этапов. На первом этапе участники исполняли песни перед местным жюри, состоящим из профессиональных музыкантов. По итогам голосования местного жюри шесть исполнителей из 15 прошли в этап голосования международного жюри. Fahree стал лидером голосования.

В отличие от предыдущих лет, в этом году каждый исполнитель участвовал в отборах с той песней, которую хотел исполнить на конкурсе "Евровидение". Песня-победитель отражает синтез современной поп-музыки и традиционных этноэлементов.

Напомним, что представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" выступит во второй части первого полуфинала

Международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.

İTV является официальным вещателем конкурса песни "Евровидение" в Азербайджане.

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