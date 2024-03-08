Концерт Георгия Личели в Баку

"Свежо, современно, незабываемо, эмоционально" - так говорят слушатели после его концертов. Так было и после концерта во Дворце Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Симфоническое шоу современного грузинского и российского композитора Георгия Личели - это воздействие на все органы чувств. Звук, свет, эмоция, вибрация живого звука... Каждое произведение - это самостоятельная история в антураже готического стиля. Черный - любимый цвет композитора. Сразу, с наскока невозможно определить в каком жанре работает музыкант. Скорее это неоклассика, некий симфо-поп - популярная симфоническая музыка. Мелодии яркие, минорные, несколько трагичные.

Игру пианиста сопровождал симфонический оркестр под управлением народного артиста Азербайджана, дирижера Фахраддина Керимова.

Симфонический оркестр, виртуозный дирижер и сам композитор за роялем заставили зрителей на полтора часа забыться, погрузившись в глубину чувств и эмоций. Симфоническое шоу сопровождалось овациями зрителей.

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