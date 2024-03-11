В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт в рамках проекта Yeni adlar (Новые имена), сообщает Day.Az.

Под руководством художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова, в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли и солистов - лауреатов республиканских и международных конкурсов Али Мамедова (пиано), Шарифа Багирова (кларнет), Кянана Мамедзаде (скрипка) прозвучали "Концерт №2 для Кларнета с оркестром (Es-dur, oп.74) Карла Мария Вебера", "Вариации на оригинальную тему (oп.15) Генрика Венявского", "Концерт № 3 для Пиано с оркестром (C-dur, oп.26) Сергея Прокофьева".

Проект "Новые имена" служит развитию современного азербайджанского исполнительского искусства, признанию нового талантливого поколения в этой области, воспитанию ярких исполнителей.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Фото - Кямран Багиров.

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