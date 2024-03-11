В Гянджинской филармонии представлена программа для семей шехидов и ветеранов Карабахской войны

В Гянджинской государственной филармонии была представлена концертная программа для семей шехидов и ветеранов Карабахской войны, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Концерт прошел в сопровождении Государственного ансамбля песни и танца "Гёйгёль" под художественным руководством Сахиля Гулиева и хореографического коллектива в постановке Сянана Джавадова.

На концерте выступили народная артистка Шахназ Гашимова, солисты Ширхан Джахангиров, Самир Мамедов, Замина Нуриева, Хаял Алиев, Ильхам Гасымов, Ровшан Мамедов, Али Алиев, Эльшан Джафаров, Али Мамедов, Азер Вердиев и студенты вокальной школы им. Бюльбюля.

Были исполнены произведения национальных классиков Джахангира Джахангирова, Закира Багирова, Алекбера Тагиева, Эльзы Ибрагимовой, Муслима Магомаева, Эмина Сабитоглу. Также было представлено выступление исполнителей на нагаре "Nağara şou".

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!