В Баку пройдут лекции по мугаму с участием Агиля Меликова

Международный центр мугама в рамках нового проекта "Азербайджанский мугам" 17 марта в 19.00 даст старт презентации вечеров "Лекции по мугаму", которые пройдут под руководством ханенде, заслуженного деятеля искусств Агиля Меликова, сообщает Day.Az.

На литературно-художественном вечере, который пройдет в форме мугамного концерта, состоятся выступления, посвященные художественно-эстетической, лирико-эмоциональной взаимосвязи мугама и газели (классический жанр восточной поэзии), художественному содержанию, образности газелей, их влиянию на музыку мугама. На вечере будет рассказано о значении жанра газели в мугамном исполнительстве, также будут представлены мугамные дестгяхи и теснифы.

Вход свободный.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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