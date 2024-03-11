Такая разная и любимая! Наиба Аллахвердиева отметила юбилей … не сыгранными ролями

Разная на сцене и любимая в жизни, талантливая и трудолюбивая, душевная и искренняя - такой является мастер сцены, народная артистка Наиба Аллахвердиева, которая к своему 60-летию провела бенефис на сцене родного Государственного театра юного зрителя, сообщает Day.Az.

Театр для Наибы Аллахвердиевой - всё! И не случайно юбилейный бенефис был проведен в День национального театра - 10 марта. Тридцать лет на сцене ТЮЗа, а до этого еще три года выпускница актёрского факультета Государственного университета культуры и искусств выступала в Нахчыванском государственном музыкально-драматическом театре.

С первого же дня театральной деятельности молодой актрисе доверили главную роль в спектакле Astana, затем в постановках Apardı sellər Saranı и Gülən adam. Своими образами она очень быстро завоевала признание зрителей и театралов. Лучшими её ролями являются образы героинь в Bala bəla sözündəndir, Səsin sehri, Mağara, Dədəm Qorqud, Mənim ağ göyərçinim, Çimnaz xanım yuxudadır. Актриса снималась в более двадцати художественных фильмов, а также в телефильмах, среди которых "Чёрная Волга", "Полштата", "Приговор любви", российский "Курьер из "Рая" и т.д..

Но в жизни каждой актрисы были роли, которые она мечтала сыграть, но так и не пришлось. На свой бенефис Наиба Аллахвердиева сама осуществила свои мечты. Вечер так и назывался - "Gerçəkləşməyən arzular" (Несбывшиеся мечты). Идея гала-театрального вечера заключалась в том, чтобы объединить роли, которые не сыграла актриса, но о которых она мечтает. В постановке были использованы отрывки из пьес "Ромео и Джульетта", "Гамлет", "Антоний и Клеопатра" Уильяма Шекспира, "Севиль" Джафара Джаббарлы, "Из-под дождя да под ливень" Наджаф-бека Везирова.

Режиссер-постановщик - заслуженный артист Ниджат Казымов, художник-оформитель - Замина Эльбир, музыкальное оформление - Айгюль Гурбанова, ассистенты режиссера - Фуад Джавадзаде, Гюнай Гасымова.

В спектакле также сыграли заслуженные артисты Расим Джафар, Эльнур Бахрамхан, актеры Анар Сейфуллаев, Рамиль Мамедов, Эльшан Шихалиев, Эльгюн Яхъяев, Кёнюль Абилова, Мирсанан Казымлы, Ильхан Садыгов, Араз Пиримов, студенты Бакинской хореографической академии. Постановщик хореографических номеров - заслуженная артистка Азербайджана Наиля Мамедзаде.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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