По случаю Дня национального театра деятелем искусства Азербайджана вручили награды

В Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА) в Баку прошло мероприятие, посвященное Дню национального театра, сообщает Day.Az.

В мероприятии приняли участие известные деятели культуры и искусства. Исполняющий обязанности председателя СТДА, народный артист Гаджи Исмаилов поздравил коллег с профессиональным праздником, пожелал им больших творческих успехов. На мероприятии было рассказано об истории, успехах азербайджанского театра. Было подчеркнуто, что государство уделяет большое внимание развитию театрального искусства.

Вниманию участников мероприятия были представлены видео- и фотоматериалы, отражающие прошлое и сегодняшний день азербайджанского театра.

На вечере народный артист Азербайджана Гейдар Анатоллу, актеры Азербайджанского государственного академического музыкального театра Гусейн Алили и Гюльтадж Алили исполнили музыкальные композиции.

Затем состоялось вручение ряду театральных деятелей медалей, наград и почетных грамот СТДА.

Медаль "Sənətkar" была вручена народным артистам - Шукюфе Юсуповой (Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр) и Фирудину Магеррамову (Сумгайытский государственный драматический театр), заслуженному артисту Азаду Шукюрову (Азербайджанский государственный университет культуры и искусств).

Награды "Qizilgül" вручили директору Азербайджанского государственного театра юных зрителей Наиде Исмаилзаде, народной артистке Фатме Махмудовой (Азербайджанский государственный академический музыкальный театр), заслуженным артистам - Кюбрабейим Алиевой, Самае Мусаевой (Азербайджанский государственный академический музыкальный театр), Новресте Гашимовой (Сумгайытский государственный драматический театр), заслуженному работнику культуры Лалазар Гусейновой (Сальянский государственный кукольный театр), а также Эльмире Керимовой, Малахат Манафовой и Хатире Бабаевой (Союз театральных деятелей Азербайджана).

Награды "Ümid" удостоен Умид Аббасзаде (Сумгайытский государственный драматический театр).

Также ряду деятелей искусства были вручены почетные грамоты СТДА.

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