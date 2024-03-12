https://news.day.az/culture/1644263.html В Загребе пройдут Дни культуры Азербайджана в Хорватии
В Загребе пройдут Дни культуры Азербайджана в Хорватии
В 2025 году в Загребе пройдут Дни культуры Азербайджана в Хорватии, сказал замминистра культуры Азербайджана Фарид Джафаров в ходе бизнес-форума Азербайджан-Хорватия в Баку, сообщает во вторник Day.Az.
По его словам, взаимодействие двух стран активно в энергетическом секторе, секторах туризма, сельского хозяйства, но есть и потенциал для более активного развития культурных связей.
Замминистра также отметил, что очень важно участие хорватских компаний в организации бизнеса на освобожденных территориях Азербайджана.
Новость обновляется
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре