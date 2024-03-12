В Баку прошла торжественная церемония награждения Национальной театральной премией

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре состоялась торжественная церемония награждения Национальной театральной премией (Milli Teatr Mükafatı), проведенная по случаю Дня национального театра, сообщает Day.Az.

Национальная театральная премия ежегодно вручается деятелям, столичным и региональным коллективам за заслуги в развитии азербайджанского театра. Церемония презентации началась с показа видеоролика, охватывающего историю, сегодняшний день азербайджанского театра и деятельность коллективов.

Советник министра культуры Азербайджана Олег Амирбеков зачитал приветственное письмо министра Адиля Керимли в адрес театральной общественности.

Художественный руководитель Аздрамы, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде, заслуженный деятель искусств, профессор Ильхам Рахимли и заслуженный деятель искусств, профессор Марьям Ализаде рассказали об истории, настоящем дне и успехах национального театра.

В различных номинациях были отмечены представители 21 театра страны.

В номинации "Лучший спектакль" премии были удостоены четыре режиссера, из них двое посмертно:

- народный артист Азер Паша Нематов (посмертно) за спектакль "Мертвецы" по произведению классика Джалила Мамедгулузаде (Государственный академический национальный драматический театр),

- народная артистка Ирана Тагизаде (посмертно) за спектакль "Судьба артиста" по произведению народного писателя Эльчина Эфендиева (Государственный академический русский драматический театр),

- заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде за спектакль "Кодовое имя - V.X.A" по собственной одноимённой пьесе (Государственный театр юного зрителя),

- заслуженный режиссер Логман Керимов за спектакль "Визирь Лянкяранского ханства" по произведению классика Мирзы Фатали Ахундзаде (Шушинский государственный музыкальный драматический театр),

- "За заслуги в развитии национального театра" - народный художник Назим Бейкишиев, народные артисты Рафиг Азимов и Ильхам Намиг Кямал, заслуженный работник культуры Магбет Буньядов,

- "Лучшая мужская роль" - народный артист Нуреддин Мехтиханлы за роль Едигея в спектакле "И дольше века длится день" по произведению кыргызского классика Чингиза Айтматова (Государственный академический национальный драматический театр) и народный артист Габиль Гулиев за роль Деда Горгуда в спектакле "Шпион" по произведению народного писателя Кямала Абдуллы (Лянкяранский государственный драматический театр),

- "Лучшая женская роль" - народная артистка Бясти Джафарова за роль Филумены в спектакле "Филумена Мартурано" по произведению классика Эдуардо де Филиппо (Государственный академический национальный драматический театр) и заслуженная артистка Мехрибан Ханларова за роль Зохры в спектакле "Шукрия" по произведению Джавида Зейналлы (Государственный академический национальный драматический театр),

- в номинации "Лучшая исполнительница женских ролей в Гянджинском государственном драматическом театре" премия присуждена народной артистке Пярване Гурбановой,

- "За поддержку региональных театров" - Союз театральных деятелей Азербайджана.

- "За успешное участие в спектакле "Карабахнаме" по произведению народного писателя Ильяса Эфендиева, представленном в регионах страны в "Год Гейдара Алиева" и 150-летия Азербайджанского национального театра - народная артистка Фирангиз Муталлимова,

- "Лучшая работа художника" - Игбал Алиев за спектакль "Волшебная лампа Аладдина" (Государственный театр кукол),

- "Лучший исполнитель детских ролей в Государственном академическом национальном драматическом театре" - Айлин Гашимова,

- "За заслуги в сохранении театрального наследия" - директор Государственного театрального музея Севиндж Микаилова,

- "Самая молодая Лейли" - Рявана Амирасланлы за роль Лейли в опере "Лейли и Меджнун" по произведению классика Узеира Гаджибейли (Государственный академический театр оперы и балета),

- "Лучший художник по свету" - Рафаэль Вагифоглу (Государственный академический национальный драматический театр) и Вадим Кусков (Государственный театр юного зрителя),

- "За сложную техническую постановку спектаклей" - Иса Асадов (Государственный академический национальный драматический театр).

На мероприятии с концертной программой выступили народная артистка Гюльянаг Мамедова, заслуженные артисты Эльза Сейидджахан и Теймур Амрах.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!