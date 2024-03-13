Репертуар Русского драматического театра с 16 по 31 марта

Стал известен репертуар Азербайджанского государственного академического русского драматического театра на вторую половину марта, сообщает Day.Az.

16 марта - "Женитьба"

Поставленный по мотивам одноименной комедии Н.В. Гоголя, спектакль был показан впервые 22 декабря 2018 года. Режиссер - Эмин Мирабдуллаев.

"Женитьба" имеет подзаголовок: "Совершенно невероятное событие в двух действиях". Сюжет комедии состоит в поиске выгодного жениха. Купеческая дочь хочет мужа-дворянина, а женихи-дворяне ищут богатую невесту. Главные герои комедии нерешительны. Комическая катастрофа случается в тот момент, когда общие усилия почти привели к успеху...

17 марта - "Гордость и предубеждение"

Дамский роман в 2-х действиях на основе произведения Джейн Остин был представлен зрителям 14 апреля 2013 года. Режиссер-постановщик - Ильгар Сафат. Руководитель постановки - народный артист Азербайджана Александр Шаровский

Сюжетная линия раскрывает перед нами историю зарождавшейся любви между мистером Дарси и Элизабет, которая проходит испытания гордостью и предубеждением. Перед ними долгий путь самопознания и пробуждения истинных чувств через благородные поступки и искренние порывы.

21 марта - "Семь красавиц"

Премьера спектакля состоялась 7 декабря 2012 года и была посвящена 870-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами, в преддверии Года Низами, объявленного ЮНЕСКО в 2013 году. Режиссер-постановщик - Йонас Вайткус (Литва).

Концептуальный взгляд через поэму Низами Гянджеви раскрывает философские темы постижения мира и истины. Став правителем, Бахрам приказывает архитектору построить семь величественных зданий - по одному для каждой из своих наложниц, украсив их соответствующими оттенками. Каждый день Бахрам посещает одну из жен, и каждая рассказывает ему свою историю, которая соответствует определенному настроению и цвету. Это ассоциируется с неким мистическим путем, что должна пройти человеческая душа от мрака к чистоте и Бахрам, пройдя этот путь, испытав горечь поражения, предательство и невзгоды, обретает высокие моральные качества, превратившись в достойного и справедливого правителя.

22 марта - "Я, ты, он и телефон"

Премьера спектакля состоялась 7 и 8 октября 2022 года.

Для постановки спектакля из Санкт-Петербурга был приглашен наш соотечественник - талантливый режиссер Аршад Алекперов, выпускник Российского государственного института сценических искусств, уже ставивший спектакли в Азербайджане, России, Казахстане. Художником-постановщиком спектакля стала Кристина Данилина (Россия).

Спектакль по произведению Анара рассказывает историю, в которой связующим звеном между главными героями выступает телефон. Именно вокруг него закручивается любовная история Рустама и Медины. Но все запутывается еще сильнее, когда впоследствии добавляется еще один влюбленный персонаж - Сеймур. Этакий любовный треугольник примечателен тем, что двое из участников - одно лицо. Кого же из двоих выберет Медина?

23 марта - "Али и Нино"

Спектакль по всемирно известному роману Курбана Саида. Режиссер-постановщик Ильгар Сафат.

Мировая история сохранила для нас мифы, легенды и предания о любви между юношей и девушкой разных национальностей, вероисповеданий, каст, сословий. В них всегда попытка отвоевать право на любовь, приводила влюбленных к трагическому финалу. История азербайджанца Али из аристократического рода Ширванширов и грузинки Нино из рода Кипиани, которому был пожалован дворянский титул совсем недавно, значительно отличается от многих мировых версий. На пути к узнаванию друг друга влюбленным пришлось многое преодолеть, в том числе и разность ментальных культур. Но чувства сильнее разума. Нет таких препятствий, которые не смогла бы преодолеть их любовь. История романа основана на реальных событиях, происходивших в Баку 1911-1918 гг.

24 марта - "Маскарад"

Премьера спектакля состоялась 24 ноября 2013 года. Постановка была приурочена к 200-летию М.Ю. Лермонтова и осуществлена по заказу Министерства культуры Азербайджана.

А 27 мая 2022 года зрителю был представлен восстановленный спектакль "Маскарад", претерпевший ряд изменений, в том числе и в актерском составе. Режиссер-постановщик - народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

Драма раскрывает зрителю трагедию воображения Евгения Арбенина, которая рисует ему измену его жены Нины. Это спектакль о пути человеческой души, стремящейся выбраться на светлую сторону, оставив мир плотских утех, обмана и азарта. Но прошлое в лице Неизвестного, настигает его, обрушиваясь карой за давние ошибки. Оброненного в пылу маскарада браслета становится достаточно, чтобы случилась трагедия.

29 марта - "Капитанская дочка"

Премьера спектакля состоялась 9 июня 2023 года и была приурочена к 225-летию со дня рождения великого русского писателя А.С. Пушкина. Режиссер-постановщик - Игорь Коняев (Россия).

Поставленный по одноименной повести А.С. Пушкина, спектакль описывает исторические события восстания Емельяна Пугачева во времена правления императрицы Екатерины Великой и рассказывает о чистой, хрупкой любви офицера Петра Гринева и дочери коменданта крепости Маши Мироновой. Несмотря на сложности и перипетии, Гринев никогда не изменяет своему кредо - "Береги честь смолоду" и сохраняет достоинство, не приняв сторону мятежников даже под страхом смерти.

30 марта - "Судьба артиста"

Премьера спектакля по пьесе азербайджанского драматурга Эльчина, состоялась 20 мая 2016 года. Режиссер-постановщик - народная артистка Азербайджана Ирана Тагизаде.

Трагическая и таинственная судьба актера Араблинского, имя которого золотом вписано в историю азербайджанского театрального искусства, подробно исследуется драматургом и режиссером Ираной Тагизаде. Причины его смерти при загадочных обстоятельствах, до сих пор не раскрыты. Но слухов, версий и легенд по этому поводу великое множество. Одна из них - причастность влюбленной в актера женщины. Возможно - графини. Но есть предположение, что это сделал кто-то из родственников актера. Так за что же все-таки был лишен жизни гениальный актер, один из основоположников национального драматического театра?

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