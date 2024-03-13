Состоится выставка «Культура одежды и ювелирного искусства тюркских народов»

15 марта в Азербайджанском национальном музее ковра состоится открытие выставки "Культура одежды и ювелирного искусства тюркских народов".

Выставка, посвященная празднику Новруз и 15-летию его включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, будет организована совместно Фондом тюркской культуры и наследия, Министерством культуры Азербайджанской Республики и Азербайджанским национальным музеем ковра, передает Day.Az.

На выставке будут представлены традиционные женские костюмы и ювелирные украшения Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Узбекистана, Турции и Туркменистана. Узоры, материал из которого изготовлены эти художественные образцы, их орнаментика создадут у зрителей богатое впечатление об уникальных национальных особенностях, традициях, природных и географических условиях местности, где они проживают, мышлении и образе жизни тюркских народов.

На выставке представлены экспонаты из коллекций Азербайджанского национального музея ковра, Фонда тюркской культуры и наследия, Ассоциации венгерских народных ремесленников и частного коллекционера Вирджинии Морган-Хаят.

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