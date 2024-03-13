Спектакли "Половецкие пляски" и "Лебединое озеро" на сцене Дворца Гейдара Алиева

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета представил на сцене Дворца Гейдара Алиева сразу два спектакля - "Половецкие пляски" Александра Бородина и вторая картина балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

"Половецкие пляски" были представлены в сопровождении симфонического оркестра Государственного театра оперы и балета под управлением народного артиста Ялчина Адигезалова.

"Половецкие пляски" - завершающая часть второго акта оперы "Князь Игорь" русского классика Александра Бородина. Композитор посвятил вокально-симфоническую и хореографическую сцену миру Востока того времени. В ее контрастно-составной форме живописно отображена яркая красочность, стихийная сила, жгучий темперамент и в то же время изящная грация самобытных восточных образов. Эта своеобразная сюита основана на полярном сопоставлении контрастных тем: лирического танца девушек-невольниц, величественного прославляющего хора, стремительной пляски юных половцев. Источником для либретто, написанного самим автором при участии Владимира Стасова, послужил памятник древнерусской литературы "Слово о полку Игореве", рассказывающий о неудачном походе князя Игоря против половцев. "Половецкие пляски" приобрели огромную популярность и стали одним из самых известных и узнаваемых в мире фрагментов русской классической музыки.

"Лебединое озеро" было представлено в сопровождении симфонического оркестра Государственного театра оперы и балета под управлением заслуженного артиста Эйюба Гулиева.

"Лебединое озеро" - не просто сказка о заколдованных девушках. В его основе лежит средневековая легенда. Считается, что Петр Чайковский мог задумать музыку во время поездки по Германии, а именно в романтическом замке баварского короля Людвига II. Сегодня через балет мы можем видеть мир немецких королей:принц празднует день своего рождения. Королева напоминает ему, что он должен выбрать себе невесту, но он не готов жениться и едет на охоту, чтобы развеяться. На озере он встречает заколдованную девушку-лебедя, влюбляется в нее и дает клятву верности, а злой колдун решает им помешать. Он приводит на бал другую девушку, точь в точь избранницу принца, и так обманывает его. История гласит, что семья сестры композитора Александры Давыдовой с активным участием самого композитора осуществила в имении Каменка любительскую постановку спектакля, где Пётр Ильич выступал в роли режиссёра-постановщика и балетмейстера. Его младший брат Модест танцевал Принца, а старшая и любимая племянница Татьяна - роль Одетты.

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