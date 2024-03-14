На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся концерт Азербайджанского государственного камерного оркестра имени Гара Гараева, сообщает Day.Az.

В исполнении оркестра под руководством дирижера Фархада Гараюсифли прозвучали Серенада для струнных Эдуарда Элгара, Простая симфония Бенджамина Бриттена, Дивертисмент для струнного оркестра Белы Бартока.

Оркестр звучал выразительно, слаженно, красиво. Публика с большим интересом приняла музыкальную программу. Каждое произведение было встречено бурными аплодисментами.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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