https://news.day.az/culture/1645083.html Бьющееся сердце Гянджи - создан новый оркестр - ВИДЕО
Бьющееся сердце Гянджи - создан новый оркестр - ВИДЕО
При Гянджинской государственной филармонии создан новый оркестр. Деятельность оркестра будет играть очень важную роль в пропаганде произведений композиторов Азербайджана и мировых авторов, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.
Название коллектива будет озвучено на концерте, который состоится 28 апреля в Гяндже. Новый оркестр объедет весь Азербайджан и представит свои специально подготовленные программы.
Отметим, что директор филармонии - оперный певец, заслуженный артист Рамиль Гасымов.
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