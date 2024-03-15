Бьющееся сердце Гянджи

При Гянджинской государственной филармонии создан новый оркестр. Деятельность оркестра будет играть очень важную роль в пропаганде произведений композиторов Азербайджана и мировых авторов, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Название коллектива будет озвучено на концерте, который состоится 28 апреля в Гяндже. Новый оркестр объедет весь Азербайджан и представит свои специально подготовленные программы.

Отметим, что директор филармонии - оперный певец, заслуженный артист Рамиль Гасымов.

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