Одежда и ювелирное искусство тюркских народов

В Азербайджанском национальном музее ковра в Баку состоялось открытие выставки "Культура одежды и ювелирного искусства тюркских народов", сообщает Day.Az.

Выставка, посвященная празднику Новруз и 15-летию его включения в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, организована совместно Международным фондом тюркской культуры и наследия, министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем ковра.

Временно исполняющая обязанности директора музея ковра, доктор философии в области искусствоведения Мира Мамедханова, советник министра культуры, заслуженный деятель искусств Джахангир Селимханов, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, коллекционер национальных костюмов народов Средней Азии Вирджиния Морган-Хайат и общественный деятель Гасан Гасанов в своих выступлениях подчеркнули важность данной экспозиции.

Они отметили, что представленные экспонаты демонстрируют богатое наследие тюркских народов в сфере национального костюма и ювелирного искусства.

На мероприятии выступил коллектив Центра развития детей и молодежи №3, который представил танцы тюркских народов.

В экспозицию выставки вошли традиционные женские костюмы и ювелирные украшения народов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Венгрии, Узбекистана, Турции и Туркменистана. Материал, из которого изготовлены эти художественные образцы, их орнаменты создают у зрителей богатое впечатление об уникальных национальных особенностях, традициях, образе жизни тюркских народов.

На выставке представлены экспонаты из коллекций Азербайджанского национального музея ковра, Международного фонда тюркской культуры и наследия, Ассоциации венгерских народных ремесленников и частного коллекционера Вирджинии Морган-Хайат.

Отметим, что в рамках выставки, которая продлится до 31 марта, будут проведены мастер-класс и лекция.

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