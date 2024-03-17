В школе искусств имени Вагифа Мустафазаде представлены выставка и концерт

В Детской школе искусств номер 2 имени Вагифа Мустафазаде открылась выставка и прошел концерт, приуроченный к 84-летию выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, лауреата Государственной премии, заслуженного артиста Азербайджана Вагифа Мустафазаде (16.03.1940 - 16.12.1979), сообщает Day.Az. Мероприятие было организовано Домом-музеем и Благотворительным фондом Вагифа Мустафазаде и Детской школой искусств имени Вагифа Мустафазаде при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Среди гостей были известные музыканты, певцы и композиторы. В фойе была представлена экспозиция работ и фоторепродукций, посвященных Вагифу Мустафазаде.

Выступившие директор Дома-музея и председатель Благотворительного фонда Вагифа Мустафазаде Афаг Алиева, директор школы, заслуженный артист Акиф Сулейманбейли, директор Государственного музея музыкальной культуры Азербайджана, заслуженный работник культуры Алла Байрамова, заслуженный деятель искусств, композитор Эльнара Дадашева рассказали о жизни и творчестве Мастера, оставишего непревзойденное духовное наследие для современников и будущих поколений, покорившего сердца миллионов слушателей своей самобытностью, виртуозной техникой, своеобразной игрой.

В исполнении талантливых учеников школы и их преподавателей были представлены композиции Вагифа Мустафазаде, встреченные овациями зрителей.

Вагиф Мустафазаде родился 16 марта 1940 года в Баку. Лауреат фестивалей "Таллин-66", "Таллин-67", бакинского фестиваля "Джаз-69", Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке в 1977 году, джазового фестиваля "Тбилиси-78", принесшего ему звание лучшего пианиста. В 1968 году состоялись первые гастроли Вагифа Мустафазаде по городам СССР. В 1970 году Мустафазаде и целый ряд известных азербайджанских музыкантов (Р. Бейбутов, М. Тагиев и др.) дали несколько концертов по странам Латинской Америки. Вагиф Мустафазаде был первым в СССР джазовым исполнителем, получившим звание заслуженного артиста. Автор множества джазовых композиций и обработок, Мустафазаде писал также симфоническую и камерную музыку. Он был основателем различных ансамблей, первым из которых стало джаз-трио "Кавказ" при Госфилармонии Грузии. В Баку им были созданы вокально-инструментальные ансамбли "Лейли" (1970 год), "Севиль" (1971 год, на базе Гостелерадио Азербайджана), "Мугам" (1977 год). В 1979 году на Международном конкурсе джазовой композиции в Монако Вагиф Мустафазаде завоевал первую премию и приз - белый рояль. Однако Вагиф не успел узнать об этой победе - он скончался от сердечного приступа в Ташкенте 16 декабря 1979 года, на сцене, во время исполнения композиции "В ожидании Азизы", которая была посвящена его дочери Азизе (ныне известная джазовая исполнительница и композитор). Ему было 39 лет. Вагиф Мустафазаде похоронен в Баку.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!