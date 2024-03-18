В старинной части Баку – Ичеришехер прошел вечер джаза памяти Вагифа Мустафазаде

В старинной части Баку - Ичеришехер, в Cafe and Jazz, прошел вечер, приуроченный к 84-летию выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, лауреата Государственной премии, заслуженного артиста Азербайджана Вагифа Мустафазаде (16.03.1940 - 16.12.1979), сообщает Day.Az. Мероприятие было организовано Домом-музеем и Благотворительным фондом Вагифа Мустафазаде.

Вечер прошел в очень теплой и дружеской атмосфере, под вечные мелодии Вагифа Мустафазаде, которые по происшествии стольких лет по-прежнему любимы и часто исполняемы, что говорит о величии творчества Мастера.

Среди гостей были известные деятели культуры и общественности - директор и основатель НПО "Друзья Джаза" Нури Ахмедов, семейная чета, народная артистка Натаван Шейхова и заслуженный деятель искусств Рафиг Сеидзаде, доктор философии по искусствоведению Нигяр Ахундова, вокалист и композитор Гасим Халилов и другие.

Директор Дома-музея и председатель Благотворительного фонда Вагифа Мустафазаде Афаг Алиева и другие гости делились добрыми воспоминаниями и говорили о творчестве, но главное - это бесспорна была душа Мастера, которая находила отражение в его потрясающих произведениях.

Благодаря своим оригинальным композициям, богатым восточным колоритом, импровизациям и смешениям ритмов мугама и джаза, Вагиф Мустафазаде еще при жизни стал живой легендой, его творчество высоко ценилось как на Родине, так и за рубежом. И после раннего ухода из жизни, всего в 39 лет, навсегда остался в наших сердцах, вписав свое имя в историю мировой джазовой культуры.

Для гостей были представлены композиции Вагифа Мустафазаде в исполнении Bakuba Band под управлением заслуженного артиста Азербайджана Тофига Джаббарова, а также квартета Şuşam, джазовые испровизации. Ведущим был Тофиг Гасансой. Выступления артистов сопровождались овациями зрителей.

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