Состоялся первый отчетный концерт учащихся Вокальной школы Бюльбюля

Состоялся первый отчетный концерт учащихся Вокальной школы Бюльбюля (Bülbül Vokal Məktəbi), созданной заслуженным артистом Азербайджана Рамилем Гасымовым, сообщает Day.Az.

На открытии Рамиль Гасымов подчеркнул, что с именем гениального Бюльбюля связано формирование и широкое распространение классических вокальных традиций в Азербайджане, и созданное учебное заведение основано именно на основах азербайджанской национальной вокальной науки, унаследованных от великого Мастера. Рамиль Гасымов пожелал своим ученикам успехов и подчеркнул, что всегда будет их поддерживать.

Во время концерта студенты Вокальной школы Бюльбюля исполнили классические образцы мировых и азербайджанских композиторов. В конце выступления студенты вместе исполнили композицию видного композитора и исполнителя Полада Бюльбюльоглу "Şən Azərbaycan", встреченной зрителями бурными аплодисментами.

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