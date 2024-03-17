Состоялся первый отчетный концерт учащихся Вокальной школы Бюльбюля (Bülbül Vokal Məktəbi), созданной заслуженным артистом Азербайджана Рамилем Гасымовым, сообщает Day.Az.

На открытии Рамиль Гасымов подчеркнул, что с именем гениального Бюльбюля связано формирование и широкое распространение классических вокальных традиций в Азербайджане, и созданное учебное заведение основано именно на основах азербайджанской национальной вокальной науки, унаследованных от великого Мастера. Рамиль Гасымов пожелал своим ученикам успехов и подчеркнул, что всегда будет их поддерживать.

Во время концерта студенты Вокальной школы Бюльбюля исполнили классические образцы мировых и азербайджанских композиторов. В конце выступления студенты вместе исполнили композицию видного композитора и исполнителя Полада Бюльбюльоглу "Şən Azərbaycan", встреченной зрителями бурными аплодисментами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!