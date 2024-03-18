"Волшебная карусель" в Габале: яркие и увлекательные приключения - ФОТО
Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра выступил с гастролями в городе Габала, где представил постановку "Волшебная карусель", сообщили Day.Az в пресс-службе театра.
Выступление в городе Габала прошло при организации министерства культуры Азербайджана.
"Волшебная карусель" - спектакль для юных зрителей с увлекательным сюжетом и захватывающими приключениями. Режиссер-постановщик спектакля - Рауля Турккан.
Юные зрители, а также их родители с большим интересом встретили постановку. Яркие костюмы героев, зажигательные музыкальные композиции, замечательная игра актеров - спектакль "Волшебная карусель" никого не оставил равнодушным.
Юные зрители воодушевленно прислушивались к каждой фразе героев, внимательно следили за приключениями, в которые попадали их любимые сказочные и мультипликационные персонажи.
Показ постановки прошел при аншлаге, и завершился бурными аплодисментами публики.
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