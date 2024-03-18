В Баку прошел праздничный театрализованный концерт, посвященный Новрузу

Азербайджанская государственная детская филармония представила на сцене Государственного театра юного зрителя праздничный концерт "Naxışlı Novruz", посвященный Новрузу, сообщает Day.Az.

Концерт был посвящен приходу праздника Новруз, который отражает уникальные традиции азербайджанского народа. Программа была насыщена интересными, красочными танцами, песнями, театрализованными сценами со сказочными и фольклорными персонажами Коса и Кечал, Бахар гызы и Гёйчек Фатма, Джыртдан и другие, представлены традиции и обычаи Новруза. В программе прозвучали азербайджанские композиторские и народные песни, были исполнены танцы.

Выступили коллективы детской филармонии - Musiqili Uşaq Teatrı (Музыкальный детский театр), ансамбль народных инструментов Sədəf, детский хор Şəms, вокальный ансамбль Güləbətin и другие коллективы.

Программа завершилась выходом всех участников на сцену под музыку старинного танца "Яллы", отражающего силу и единство народа, его борьбу за свободу и независимость.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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