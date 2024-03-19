"Культурное достояние народа" в Гяндже

В рамках проекта "Xalqın mədəni sərvəti" (Культурное достояние народа), организованного Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова, Центральным Араном и Гянджа-Дашкесанским региональными управлениями культуры при поддержке министерства культуры Азербайджана, с 27 по 29 марта пройдут вечера в честь легендарного ханенде, великого азербайджанского исполнителя мугама и народных песен, народного артиста Азербайджана Джаббара Гаръягдыоглу, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Главная цель проекта "Культурное достояние народа" - пропаганда классических образцов музыкального искусства Азербайджана в регионах, просветительская деятельность с целью донесения фольклорной музыки до широкой общественности и современной молодежи. В рамках проекта серия мероприятий посвящена видным деятелям культуры и искусства. Ранее были представлены вечера, посвященные Фикрету Амирову и Гара Гараеву.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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