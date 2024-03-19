Моцарт при свечах: Маленькая ночная серенада в Баку

23 марта в 20:00 в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоится концерт Mystery Ensemble под названием "Моцарт при свечах. Маленькая ночная серенада", сообщает Day.Az.

На концерте, наряду с произведениями Вольфганга Амадея Моцарта, будут представлены творения композиторов XX века - британского минималиста Майкла Наймана и современного классика, одного из самых исполняемых авторов наших дней Павла Карманова.

"Пожалуй, о судьбе ни одного другого великого композитора XVIII, XIX и даже ХХ века не известно столь точно и полно, как о жизни Вольфганга Амадея Моцарта. И ни о ком другом не сложено столько мифов, сколько о нем. Феноменальные способности почти с рождения, раннее проявление композиторского гения, краткость земного существования и масштабы созданного им, и наконец, таинственная смерть и смиренные похороны в общей могиле - все это подлинные факты, взрастившие легенду.

Невозможно найти другого композитора, который бы с таким блеском, как Моцарт, владел самыми разнообразными жанрами и формами.

Несравненный знаток человеческой души, особенно женской, проницательно высмеивающий пороки, мечтающий об идеальном мире, легко переходящий от самой глубокой скорби к величайшей радости. Моцарт до сих пор завораживает как личность, оставаясь вершиной музыки и в современном понимании. Как музыкант он синтезировал все достижения прошлого, доведя до совершенства все музыкальные жанры и превзойдя почти всех своих предшественников совершенным сочетанием северного и латинского строя чувств", - отмечают организаторы программы.

Концерт подарит уникальный опыт мультисенсорного восприятия живой музыки и максимально задействует слуховые, зрительные и тактильные ощущения публики.

Завораживающее сочетание музыки в исполнении ансамбля и камерной атмосферы зала сделают вечер незабываемым.

Организаторы концерта - RED EVENTS & Distribution ltd.

Mystery Ensemble - уникальный коллектив, который исполняет самую актуальную музыку. Это живое звучание акустических струнных инструментов, уникальные аранжировки, виртуозные клавишные, а также артистизм и драйв от горящих своим делом профессионалов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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