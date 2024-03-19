Армяне украли еще одну азербайджанскую песню - ВИДЕО
Традиция воровать все азербайджанское крепко прижилась в армянском самосознании. На этот раз соседи позарились на песню народного артиста Азербайджана Агададаша Агаева "Sevirəm de" (Dodağına gülüş qonub).
Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.
Песня "Sevirəm de" появилась на свет в далеком 1982 году. И вот, спустя 42 года армянский исполнитель Армен Алоян спел эту песню, нагло представив ее под названием "Popuri". Не нужно быть экспертом в музыке, чтобы определить плагиат.
Так выглядит оригинал песни
А так выглядит плагиат
Сказать, что мы чем-то удивлены? Вовсе нет. Это не первый, и скорее всего не последний случай армянского воровства в отношении азербайджанского культурного наследия.
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