Армяне украли еще одну азербайджанскую песню

Традиция воровать все азербайджанское крепко прижилась в армянском самосознании. На этот раз соседи позарились на песню народного артиста Азербайджана Агададаша Агаева "Sevirəm de" (Dodağına gülüş qonub).

Как сообщает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Песня "Sevirəm de" появилась на свет в далеком 1982 году. И вот, спустя 42 года армянский исполнитель Армен Алоян спел эту песню, нагло представив ее под названием "Popuri". Не нужно быть экспертом в музыке, чтобы определить плагиат.

Так выглядит оригинал песни

А так выглядит плагиат

Сказать, что мы чем-то удивлены? Вовсе нет. Это не первый, и скорее всего не последний случай армянского воровства в отношении азербайджанского культурного наследия.