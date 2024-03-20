Гянджинская филармония с успехом провела вечер джаза Эмиля Афрасияба, Энвера Садыгова и Аббаса Багирова

Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова впервые представила проект "Вечер джаза" (Caz axşami) с участием лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста Эмиля Афрасияба, который прошёл с большим успехом, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

Вечер был приурочен к 84-летию выдающегося пианиста, основоположника музыкального направления джаз-мугам, композитора, лауреата Государственной премии, заслуженного артиста Азербайджана Вагифа Мустафазаде (16.03.1940 - 16.12.1979).

Среди гостей были представители государственных и общественных структур, деятели культуры и науки, творческой молодежи, семьи шехидов и ветеранов Карабахской войны.

Директор Гянджинской государственной филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов рассказал о жизни и творчестве Мастера, оставившего непревзойденное духовное наследие для современников и будущих поколений, покорившего сердца миллионов слушателей своей самобытностью, виртуозной техникой, своеобразной игрой.

Ректор Азербайджанской национальной консерватории, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Сиявуш Керими отметил большой вклад Эмиля Афрасияба в современное джазовое искусство.

В исполнении Эмиля Афрасияба прозвучали известные композиции Вагифа Мустафазаде, а также авторские импровизации. В концертной программе также приняли участие народный артист Энвер Садыгов и его инструментальный ансамбль Qaytağı, заслуженный артист Аббас Багиров, а также были представлены театрализованные номера. Выступления артистов сопровождались овациями зрителей.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!