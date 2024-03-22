Новруз в Астане: мировое внимание к национальной культуре Казахстана

В городе Астана, столице Казахстана, прошел торжественный бал в честь праздника Новруз, сообщает Day.Az. В Казахстане этот праздник известен как "Наурыз мейрамы" и имеет древние корни. Празднование Новруза в Центральной Азии имеет исторические связи с Персией. Даже с распространением ислама эта традиция осталась живой у персов и тюркских народов, что подчеркивает его высокую популярность и важность.

Мероприятие, организованное министерством иностранных дел РК, посетили представители множества дипломатических миссий, аккредитованных в стране. Фойе "Астана Опера", крупнейшего театра Центральной Азии, преобразилось в атмосферу казахского аула, с уютными юртами, богато украшенными национальными блюдами, и традиционными развлечениями. Организаторы были одеты в национальные костюмы батыров, палуанов и степных красавиц.

Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, открыла мероприятие. В своем выступлении она подчеркнула, что традиции празднования Новруза передаются из поколения в поколение народами Востока. Со временем этот праздник распространился за пределы своей первоначальной географии и стал иметь важное значение на мировом уровне.

Аида Балаева объявила гостям мероприятия, что казахские кюи (традиционные инструментальные композиции) в исполнении Казахского Государственного Академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы будут транслироваться на радиостанциях 25 стран мира. По ее словам, это представляет собой значимый шаг в мировом распространении богатого культурного наследия Казахстана и предоставляет возможность аудитории радио познакомиться с звучанием домбры - казахского народного инструмента.

Программа мероприятия включала в себя музыкальные выступления оркестров, хоров и танцев. Артисты из Астаны не только исполнили национальные казахские песни, но и представили композиции народов Кыргызстана, Таджикистана, Турции. Они также исполнили композицию "Sənə də qalmaz", написанную азербайджанским композитором Тофигом Гулиевым на стихи поэта Расула Рзы.

Несколько представителей дипломатических ведомств Испании, Турции и Германии имели возможность погрузиться в казахскую культуру через музыку. Они присоединились к ансамблю дипломатов и вместе с оркестром исполнили национальную музыкальную композицию.

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