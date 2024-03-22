Концерт классической музыки "Baharın səsi" в Баку

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт классической музыки "Baharın səsi" (Голос весны), посвященный празднику Новруз, сообщает Day.Az.

Под руководством лауреата международных конкурсов, дирижера Мустафы Мехмандарова в исполнении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли выступили солисты, лауреаты республиканских и международных конкурсов Атеш Гараев (тенор), Нигяр Аскерова (сопрано). Прозвучали композиции национальных классиков - арии Аскера и Гюльчохры из оперетты "Аршин мал алан" Узеира Гаджибейли, Сюита "Азербайджан" Фикрета Амирова , фрагменты из балета "Бабек" Агшина Ализаде, "Прогулка" из кинофильма "Дачный сезон" Хайяма Мирзазаде, вальс из кинофильма "Повесть о нефтяниках Каспия" Гара Гараева, "Колыбельная" Тофига Гулиева, "Песня о Родине" и "Гайтагы" Ниязи, встреченные бурными аплодисментами зрителей.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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