Элтон Джон удостоен престижной премии

Сэр Элтон Джон и автор текстов многих его песен Берни Топин удостоены престижной премии Библиотеки Конгресса США имени Гершвина за популярную песню, подчеркнув, что их музыкальное наследие гармонирует с их благотворительностью, особенно с Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Если ты успешен, ты должен отдавать. Это было моей мантрой в 1980 году, когда я завязал, и с тех пор это моя мантра", - сказал Джон Associated Press.

Элтон Джон, который 25 марта празднует свой 76-й день рождения, также поделился своим мнением о непреходящей привлекательности их музыки: "Песни сохраняются, потому что они охватывают разные территории. Philadelphia Freedom не похожа на Burn Down the Mission, а Daniel не похож на Saturday Night's Alright for Fighting.

На что Берни Топин добавил: "Наша палитра полна красок". Хиты, которые музыкант написал на стихи Берни Топина, - Goodbye Yellow Brick Road, Don't Let the Sun Go Down on Me, Bennie and the Jets, Your Song, Rocket Man, Tiny Dancer и др.

"Я пишу песни с Берни уже 56 лет, и мы никогда не думали, что однажды нам дадут эту премию. Для двух британцев это невероятная честь получить такое признание", - цитирует Элтона People.

Гершвиновская премия была учреждена в 2007 году Библиотекой Конгресса США. Обладателями награды в разные годы были Пол Саймон, Стиви Уандер, Пол Маккартни, Билли Джоэл, Тони Беннетт и др.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!