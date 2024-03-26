В Русской драме состоится премьера спектакля "Войцек"

28 апреля 2024 года на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра в Баку состоится премьера спектакля "Войцек" по одноименной пьесе немецкого поэта и драматурга Георга Бюхнера, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана Александр Шаровский.

В основу драмы положено реальное событие - уголовное дело об убийстве, произошедшем 26 июня 1821 года. Подробное описание дела было напечатано в медицинской газете, с которой сотрудничал отец Бюхнера, врач по профессии. Георг Бюхнер изменил характеры и социальное положение своих героев и в результате получилась драма с социальным содержанием: с одной стороны, представители трудящихся масс, которым приходится соглашаться на безумные эксперименты, лишь бы немного заработать на жизнь, а с другой стороны - доктора и капитаны, которые могут позволить себе роскошь быть добродетельными? и тамбурмажоры с чувством собственной уникальности и вседозволенности.

Это психоделическая драма о замученном военной муштрой и медицинскими экспериментами рядовом солдате, которого покидает рассудок и начинают посещать странные видения. Войцек - жалкий, забитый человек, ставший жертвой власти, богатства и природы.

Пьеса демонстрирует, как постепенно под влиянием неудач и голода появляется неудержимая тяга к убийству в сознании маленького человека. Перед нами разворачивается трагедия человека с чистой духовной сущностью, которая под действием обстоятельств и жестокой реальности реализуется в преступлении. Убивая Марию, герой, как он сам считает, тем самым пытается очистить ее от греха. В спектакле с потрясающей глубиной изображен процесс, разменными монетами в котором становятся два существа с изначально хорошими задатками - чудесная девушка, совершившая непростительную ошибку под гнетом нищеты, и добрый, тихий человек, превратившийся в убийцу из-за ужасающих обстоятельств. Неотвратимость данного исхода раскрывается с необыкновенной убедительностью.

Пьеса оставляет зрителей с глубокими размышлениями о природе человеческой жестокости и беспомощности. Она остается актуальной и волнующей даже спустя много лет после своего создания, продолжая поражать своей силой и глубиной.

В спектакле заняты - заслуженные артисты Азербайджана Тимур Рагимов и Мурад Мамедов, артисты театра Руфат Алиев, Ольга Арсентьева, Руфат Назаров, Рамиль Алиев, Тамерлан Абдуллаев, Фатима Алиева, Марина Литвиненко, Надир Абдурагимбеков, Заур Терегулов, Фарид Бахрамов, Заур Искендеров, Диляра Назарова, Руслан Павлов и Джохар Абдуллаев.

Художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, композитор - Анар Юсуфов, художник по свету - Николай Рудычев, хореограф - Ольга Арсентьева, ассистент режиссера - Ланита Афонина, редактор - Милена Назарова.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az.

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