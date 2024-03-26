Народная артистка Тунзаля Агаева спела для влюбленных

Народная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева представила новую песню "Dünya yalnız səndən ibarət" и видеоклип на нее, сообщает Day.Az.

Автором музыки песни является Тунзаля Агаева, автор слов - Фариз Зейналов. Продюсер музыкального проекта - Ялчин Джаббаров, соло на электрогитаре исполнил Рахман Мамедли, аранжировщик песни - Эмин Карим, арт-директор видеоклипа - Мурад Велиев.

По словам певицы, ее новый проект является подарком для всех влюбленных.

"Свою новую песню я посвящаю всем влюбленным. Мне хотелось бы, чтобы влюбленные слушали и напевали мою композицию, когда они счастливы, и становились еще счастливее", - подчеркнула Тунзаля Агаева.

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