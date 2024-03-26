Мартовский голос весны в Баку - чувствуется прилив жизненной энергии

Март - это пора утонченных ароматов, время пробуждения и начало земледельческого года. Конечно, мартовское небо переменчиво: то тучами затянуто, то лучиками радует. Но все живое радуется, чувствуется прилив жизненной энергии. Кажется, что горы свернешь и море перейдешь. В этом месяце особенно ценен Новруз - один из самых древних, любимых и веселых праздников, который вобрал в себя традиционные ценности азербайджанского народа. Удивите­льная эта пора в природе. Легкий весенний ветер напоминает о скором приходе настоящего тепла. Вся живая природа это чувствует и с нетерпением готовится к скорому началу новой жизни. И, конечно же, у этого период есть свой голос, который в своих композициях постарались передать участники вечера. Концерт во Дворце Гейдара Алиева так и назывался - "Голос весны", сообщает Day.Az.

В концертной програме солисты Азербайджанского государственного акдемического театра оперы и балета исполнили мугамы, теснифы и народные песни. Выступили - народные артисты Мансум Ибрагимов, Гюльяз Мамедова, Назакят Теймурова, заслуженные артисты Тайяр Байрамов, Сабухи Ибаев, Гюлюстан Алиева, Эльнур Зейналов, Илькин Ахмедов, Арзу Алиева, а также Рявана Амирасланлы, Айтян Магеррамова, Муталлим Демиров, Назар Бейляров, Афаг Агаева, Хайял Гусейнов, Фуад Азиззаде, Мирали Сарызаде, Гюльзар Рамизли и Махаббат Сафаров. Выступления прошли в сопровождении народного артиста Эльчина Гашимова (тар), заслуженных артистов Эльнура Ахмедова (кяманча), Алиаги Садиева (тар) и других. Режиссер вечера - заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев.

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