Международный успех азербайджанского кинорежиссера

Азербайджанский кинорежиссер, директор Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов (Baku International Short Film Festival) Фехруз Шамиев вошел в состав жюри XI Международного форума молодого кино "Умут", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

XI Международный форум молодого кино "Умут" пройдет в Бишкеке (Кыргызстан) 28-31 марта. Форум соберет на своей площадке кинематографистов Кыргызстана, представителей кинематографа из стран постсоветского пространства, опытных киноведов.

В программе форума показы короткометражных картин, фильмов-лауреатов и участников мировых кинофестивалей, короткие публичные презентации кинопроектов, мастер-классы и лекции киноведов.

Также в рамках форума Фехруз Шамиев примет участие в мероприятии, на котором расскажет о Бакинском международном фестивале короткометражных фильмов и представит программу фильмов-лауреатов и участников. В программу вошли азербайджанские кинокартины "Последняя фотография" (режиссер Тюркан Гусейн), "Забор" (режиссер Гулу Аскеров) и "Дрожь" (режиссер Амиль Мамибейли).

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