Night-версия Баку с молодежью

Баку - город огней. А в ночном варианте, как говорится в night-версии, бакинские улицы еще более красивы - это удивительное зрелище, когда город буквально преображается и оживает вновь, миллионы разноцветных огней. Мы прогуляемся по Старому городу - Ичеришехер, который, сохраняя атмосферу восточной сказки, подсвечивается старинными фонарями. И в то же время, где-то неподалеку красочно переливаются огнями небоскребы современного Баку. Большинство памятников, исторических мест и архитектурных зданий красиво подсвечиваются, а изюминкой вечернего Баку является красочная игра цвета Трех пламенных башен. Вы сможете увидеть дворцы, мечети и особняки нефтяных магнатов прошлого, которые ночью вам покажутся еще более чарующими.

Автор идеи видеоролика "Bakının gecələri" - композитор, поэт и исполнитель Шаиг Ягубов. Композиция записана на слова Арзу Яхъяевой и музыку Фархада Алиагаоглы, исполнили талантливая молодежь - Дилара Терегулова, Айнура Абилова, Руслан Руссо и Тамерлан Юсупов.

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