Участники проекта "Gənclərə dəstək" выступили с концертом в музее

В рамках проекта "Музыка в музее", реализуемого министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем искусств, состоялся очередной концерт, сообщает Day.Az.

На концерте выступили участники проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева - лауреаты республиканских и международных конкурсов Талыб Искендерли (баритон), Джалил Баширли (тар), Лала Ахмедова (фортепиано), Сура Руфат (скрипка), Мехин Залыева (фортепиано), Орхан Ализаде (тенор), Орхан Мовлан (тенор), Джалала Исмаилзаде (виолончель), Абид Чалабиев (кяманча) и Али Велиев (фортепиано).

Также своим выступлением публику порадовали хоровая группа и участники Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова под управлением заслуженной артистки Азербайджана, хормейстера Наалы Барателиа.

На вечере прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

В рамках концертной программы, встреченной с большим интересом, гости ознакомились с выставкой "Салам, Новруз!".

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