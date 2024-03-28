В честь легендарного Джаббара Гаръягдыоглу в Гяндже представлен проект "Культурное достояние народа"

В рамках проекта "Xalqın mədəni sərvəti" (Культурное достояние народа), организованного Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова, Центрально-Аранским и Гянджа-Дашкесанским региональными управлениями культуры при поддержке министерства культуры Азербайджана, с 27 по 29 марта проходят вечера в честь легендарного ханенде, великого азербайджанского исполнителя мугама и народных песен, народного артиста Азербайджана Джаббара Гаръягдыоглу, сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

В мероприятиях приняли участие детские школы и центры культуры, юные вокалисты и инструменталисты, а также преподавательский состав. Были исполнены композиции мугама, теснифы и народные песни.

Главная цель проекта "Культурное достояние народа" - пропаганда классических образцов музыкального искусства Азербайджана, просветительская деятельность с целью донесения фольклорной музыки до широкой общественности и современной молодежи. В рамках проекта серия мероприятий посвящена видным деятелям культуры и искусства. Ранее были представлены вечера, посвященные классикам композиторского искусства Фикрету Амирову и Гара Гараеву.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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