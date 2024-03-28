Концерт классической музыки в доме-музее Ростроповичей

По случаю 97-летия со дня рождения Мстислава Ростроповича в доме-музее Леопольда и Мстислава Ростроповичей состоялся концерт классической музыки "Симфония одной жизни".

Как сообщили Day.Az в музее, в концерте приняли участие известные деятели азербайджанской музыкальной общественности - председатель Союза композиторов Франгиз Ализаде, преподаватель Бакинской музыкальной академии, заслуженный учитель, виолончелист Кямал Пашазаде, кинорежиссер Зия Шихлинский, музыкант, дирижер Эйюб Гулиев, делегация посольства России и другие гости.

Советник-посланник российского посольства Петр Волоковых передал в дар музею портрет Мстислава Ростроповича работы художницы Натан (Наталья Лебедева-Шевченко). Он рассказал гостям о создании картины и ее сюжете.

Другие выступившие на мероприятии - Франгиз Ализаде, Кямал Пашазаде и Зия Шихлинский поделились своими воспоминаниями о маэстро и своих тесных творческих связях с гениальным музыкантом.

Затем лауреаты республиканских и международных конкурсов исполнили произведения отечественных и мировых классиков.

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