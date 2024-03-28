Союз театральных деятелей Азербайджана отметил Всемирный день театра

Союз театральных деятелей Азербайджана (СТДА) провел мероприятие, посвященное Всемирному дню театра, сообщили Day.Az в СТДА.

Мероприятие посетили видные театральные деятели, представители творческой молодежи, поклонники театрального искусства.

В своем выступлении на вечере ответственный секретарь СТДА Аида Гафарова поздравила театральных деятелей с профессиональным праздником, а также рассказала об истории учреждения Всемирного дня театра.

Далее в рамках проекта "Qonaq teatr" (Театр-гость), реализуемого министерством культуры и Союзом театральных деятелей Азербайджана, коллектив Гусарского государственного лезгинского драматического театра представил постановку "Adət".

Спектакль поставлен по произведению турецкого драматурга и писателя Тургута Озакмана.

После показа директору театра, заслуженному работнику культуры Фаигу Гардашову и режиссеру спектакля, заслуженному артисту Хазару Гянджали были вручены почетные дипломы.

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